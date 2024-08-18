На видео попала погоня ДПС за пьяным грибником

Красноярские сотрудники ДПС поймали пьяного водителя квадроцикла, который вместе с семьей поехал за грибами. Об этом сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции России.

«Во время патрулирования автодороги Емельяново – Частоостровское сотрудники ДПС заметили на проезжей части квадроцикл, который вилял из стороны в сторону. На пассажирском месте ехали двое взрослых и малолетняя девочка», — говорится в публикации.

В результате полиция начала погоню за водителем. Мужчина попытался свернуть в поле, но скрыться не смог. Стало известно, что водитель со своей знакомой, сестрой и внучкой решили отправиться за грибами. Медосвидетельствование водителя показало, что в его организме было 1,75 мг/л алкоголя, что в 10 раз превышает норму. Против него завели несколько административных дел.

До этого в Санкт-Петербурге мужчина на Chevrolet Captiva выстрелил в подрезавших его автомобилистов. Инцидент засняли на камеру. На видео показано, что водитель дважды выстрелил в соседний автомобиль. В результате его доставили в отделение полиции. Выяснилось, что оружие было настоящим. Сейчас устанавливаются личности двух других участников конфликта.

Ранее на видео попала драка автомобилистов-грабителей с продавщицей в Подмосковье.