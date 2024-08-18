На видео попала драка автомобилистов-грабителей с продавщицей в Подмосковье

В Подмосковье отец с сыном обокрали магазин и избили продавщицу, которая хотела предотвратить преступление. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Инцидент произошел в конце июля: тогда семейство Виноградовых решило обокрасть магазин стройматериалов в Ступинском районе. 41-летняя продавщица Татьяна сделала замечание мужчинам, но те не придали этому значения и скрылись в автомобиле. Женщина решила сфотографировать машину, после чего началась потасовка.

«В момент когда он из магазина выходил меня (отец) локтем в грудь ударил еще и попутно идущему на встречу покупателю лицо разбил (увезли его потом на скорой). Этот отец схватил из машины баллончик и начал мне заливать лицо, попутно его сын выбежал из машины и налетел на меня ударяя в грудь и по ноге», — рассказала продавщица (орфография и пунктуация сохранены — «Газета.Ru»).

По ее словам, уголовное дело на нападавших до сих пор не завели.

До этого в Санкт-Петербурге мужчина на Chevrolet Captiva выстрелил в подрезавших его автомобилистов. Инцидент засняли на камеру. На видео показано, что водитель дважды выстрелил в соседний автомобиль. В результате его доставили в отделение полиции. Выяснилось, что оружие было настоящим. Сейчас устанавливаются личности двух других участников конфликта.

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