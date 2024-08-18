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В Москве водитель «КамАЗа» переехал пенсионерку

На востоке Москвы «КамАЗ» сбил 86-летнюю пенсионерку

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Телеграм-канал «Прокуратура Москвы»

В Москве водитель «КамАЗа» сбил 86-летнюю женщину-пешехода. Об этом сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.

«На ул. Утренняя водитель, управляя личным автомобилем «КамАЗ», совершил наезд на женщину-пешехода. Пострадавшая 1938 г.р. госпитализирована в медицинское учреждение в тяжелом состоянии», — говорится в публикации.

Полиция устанавливает причины ДТП. В прокуратуре не уточнили, удалось ли задержать виновника аварии.

До этого в Санкт-Петербурге мужчина на Chevrolet Captiva выстрелил в подрезавших его автомобилистов. Инцидент засняли на камеру. На видео показано, что водитель дважды выстрелил в соседний автомобиль. В результате его доставили в отделение полиции. Выяснилось, что оружие было настоящим. Сейчас устанавливаются личности двух других участников конфликта.

Ранее стало известно, что Элджей оплатил все 520 автоштрафов на свой Hummer.

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