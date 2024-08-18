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Петербуржец в упор выстрелил в подрезавший его автомобиль и попал на видео

Появилось видео, как петербуржец стреляет в подрезавших его автомобилистов

В Санкт-Петербурге мужчина на Chevrolet Captiva выстрелил в подрезавших его автомобилистов. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

«Ситуация произошла 16 августа — на съезде у Малого Карлино мужчину подрезали лихие парни на Volkswagen Polo. Затем они начали показывать угрожающие жесты. Такого поступка водитель не стерпел, достал «Пионер» и несколько раз выстрелил из окна», — говорится в публикации.

Инцидент засняли на камеру. В результате стрелявшего мужчину доставили в отделение полиции. Выяснилось, что оружие было настоящим. Сейчас устанавливаются личности двух других участников конфликта.

До этого в Санкт-Петербурге уроженцы Дагестана на Mercedes подрались с сотрудниками ДПС. По данным СМИ, мужчины вели себя вызывающе и размахивали пистолетом.

«Нарушителями спокойствия Красносельского района оказались четверо уроженцев Дагестана. При виде полицейских они стали вести себя на х2 экспрессивнее — толкать сотрудников, хватать их за руки и очень громко объяснять, что никто из приятелей не поедет ни в какой отдел», — передавал Mash.

Ранее в Белоруссии произошло ДТП с участием автобуса международного сообщения.

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