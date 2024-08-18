В Белоруссии произошло ДТП с участием автобуса международного сообщения

Три человека пострадали в результате аварии с участием автобуса международного сообщения в Белоруссии. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства внутренних дел республики.

Из заявления следует, что транспортное средство следовало из Москвы в Брест. Однако во время движения по трассе в Дзержинском районе Минской области автобус съехал в кювет и врезался в придорожные деревья.

«Водитель (1973 года рождения) автобуса <...>, по предварительной информации, не справился с управлением», — добавили в ведомстве.

Представители МВД Белоруссии уточнили, что в салоне находились 46 пассажиров и два водителя. Врачи, прибывшие на место происшествия, госпитализировали троих человек.

В настоящее время в районе ДТП работает следственно-оперативная группа. Специалистам предстоит установить все причины и обстоятельства аварии, подчеркнули в ведомстве.

10 августа на Камчатке перевернулся вахтовый автобус с туристами. Транспортное средство ехало в сторону Ключевской группы вулканов, рассказал региональный министр по чрезвычайным ситуациям Сергей Лебедев. Из-за ДТП четырем пассажирам понадобилась медицинская помощь.

Ранее в Турции грузовик протаранил микроавтобус с российскими туристами.