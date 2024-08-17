Кадыров заявил, что Илон Маск прислал ему в Грозный Cybertruck, который поедет на СВО

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокатился на пуленепробиваемом пикапе Cybertruck от Tesla в Грозном. Об этом сообщает информационное агентство «Чечня Сегодня». Автомобиль будет отправлен в зону СВО.

«Хороший аппарат. Спасибо Илону Маску за такой транспорт. Скоро отправится на СВО. Ребята проверят, потом мы напишем характеристику что нужно поменять. А так мы проверили в Российском университете спецназа имени В. В. Путина. Хорошая машина, быстрая, мощная, удобная», — отметил Кадыров.

До этого стало известно, что производящая бронеавтомобили семейств «Тайфун» и «Ахмат», компания «Ремдизель», собирается выпустить легкий броневик по запросу иностранных заказчиков.

Также АО «Ремдизель» завершило импортозамещение автомобиля «Тайфун-К53949». Машина получила название «Феникс». Бронеавтомобиль «Тайфун-К53949» способен перевозить 10 человек, включая экипаж. Полноприводная машина весит почти 14 тонн. Она способна развивать скорость до 100 км/час. Запас хода составляет 800-850 км. Кузов способен защитить экипаж и десант от бронебойных пуль и осколков артиллерийских снарядов.

Ранее сообщалось, что в России создадут легкий военный автомобиль «Витязь» для нужд СВО.