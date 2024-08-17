В спортивных автомобилях Ford Mustang выявили серьезную проблему

Американская компания Ford отзывает для ремонта 4,6 тыс. спортивных автомобилей Mustang. Об этом сообщает carscoops.com. Отзывная кампания касается машин 2024 модельного года.

Отмечается, что у Ford Mustang выявили дефекты поворотных кулаков в задней подвеске. Если указанные детали выйдут из строя в момент движения автомобиля, это может привести к опасным последствиям для водителя.

Дилеры оповестят владельцев автомобилей о необходимости заехать к официальному дилеру для замены дефектных деталей. На всю процедуру уйдет не более трех часов.

До этого стало известно, что Ford и Mazda выступили с обращением к владельцам более 475 тыс. своих старых автомобилей в США. Представители брендов призвали отказаться от поездок на таких машинах из-за дефектных подушек безопасности Takata.

Это касается более 374 тыс. машин Ford, Lincoln и Mercury, выпускавшихся с 2004 по 2014 год, в том числе модели Ranger, Mustang, Ford GT, Fusions, Edge, Milan, MKZ и Zephyr. Кроме того, предупреждение затрагивает почти 83 тыс. автомобилей Mazda, производившихся с 2003 по 2015 год, включая модели CX-7, CX-9, RX-8 и Speed6.

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