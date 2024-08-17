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Названа дата премьеры нового минивэна Hyundai

Премьера обновленного минивэна Hyundai Custo состоится 26 августа

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Hyundai

Корейская компания Hyundai 26 августа представит обновленный минивэн Custo. Об этом сообщает пресс-служба автобренда.

Рестайлинговый автомобиль можно узнать по обновленной решетке радиатора со встроенными дневными ходовыми огнями, которые раньше были размещены в нишах бампера.

Салон также не имеет отличий, не считая нового цвета обивки. Hyundai подготовила для Custo новые составы комплектаций, а также обновленную прошивку мультимедиа с поддержкой популярных сервисов.

Минивэны будут предлагаться с двумя силовыми агрегатами на выбор: турбомотором 1.5 мощностью 170 л. с., а также мотором 2.0, который развивает 236 л. с. Независимо от объема двигателя, Hyundai Custo оснащен восьмиступенчатой автоматической трансмиссией. Привод у автомобиля передний.

Габаритная длина минивэна — 4950 мм, колесная база — 3055 мм. Компоновка салона — шестиместная или семиместная. В машине с шестью местами вместо заднего дивана устанавливаются раздельные кресла повышенной комфортности.

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