В Китае появится новый вместительный универсал

Китайская компания Exeed планирует начать выпуск вместительных электрических универсалов Exlantix ES. Об этом сообщает carnewschina.com.

Автомобиль будет построен на платформе E0X, которая также лежит в основе кроссовера ET.

В базовую комплектацию универсала будет входить аккумулятор емкостью 77 кВт.ч. Запас хода — 680 км. В средней комплектации будет предусмотрена батарея емкостью 100 кВт. ч. Такая машина может проехать до 880 км. Топовая комплектация включает двухмоторную систему полного привода и литиевый аккумулятор емкостью 100 кВт.ч. Без подзарядки такой автомобиль способен преодолеть 710 км.

Вероятнее всего, автомобиль оборудуют доводчиками дверей, системой автоматической парковки, аудиосистемой с 23 динамиками, панорамной крышей с функцией автоматического затемнения, а также адаптивным круиз-контролем.

О том, когда в Китае начнутся продажи универсалов Exeed Exlantix ES, не сообщается.

До этого стало известно, что Volkswagen готовится представить на автосалоне в Чэнду обновленный седан Passat Pro, который выпускается для китайского рынка.

Для Passat Pro предусмотрено два двигателя: турбомотор 1.5 развивает 160 л.с., турбомотор 2.0 — 220 л.с.

Ранее сообщалось, что Ford отзовет 85 тысяч внедорожников Explorer из-за риска возгорания мотора.