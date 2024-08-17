Стало известно, когда начнется выпуск модели Lada Iskra Cross

Массовое производство автомобиля Lada Iskra Cross на «АвтоВАЗе» начнется в первом квартале 2025 года. Об этом сообщает паблик Avtograd News в социальной сети «ВКонтакте».

«До конца текущего года будет производиться сборка предсерийных экземпляров непосредственно на конвейере Granta. По плану массовое производство Lada Iskra Cross развернется в первом квартале 2025 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что автомобиль получит двигатель объемом 1,6 л мощностью 106 л.с. и шестиступенчатую механическую коробку передач. В комплектацию войдут три подголовника на спинке заднего сиденья, мультируль от Vesta, электростеклоподъемники всех дверей, кондиционер, аудиосистема.

До этого в рамках ПМЭФ-2024 состоялась мировая премьера нового автомобиля Lada Iskra. Представил автомобиль глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов.

Lada Iskra будет представлена в кузове седан, универсал и универсал Cross. Новая модель получит три разновидности силовых агрегатов: базовый двигатель 1,6 л. 90 л.с., агрегатированный с пятиступенчатой МКПП, мотор объемом 1,6 л 106 л.с. с шестиступенчатой МКПП или автоматической трансмиссией. Для Lada Iskra будут доступны серый, коричневый, малиновый и белый цвета.

В настоящее время ведется подготовка производства новой модели, конструкция автомобиля проходит цикл финальных испытаний и калибровок.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» начнет выпуск машин Lada Iskra в декабре.