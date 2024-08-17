У Крымского моста скопились очереди из машин с обеих сторон

На автоподходах к Крымскому мосту скопилось 800 машин. Об этом сообщили в Telegram-канале о ситуации на подходах к мосту.

Так, в очереди со стороны Тамани встало 600 транспортных средств. Со стороны Керчи находится 200 транспортных средств. С обеих сторон водителям приходится в среднем ждать до двух, чтобы проехать на переправу.

По состоянию на 07:00 мск на подъездах к Крымскому мосту со стороны Тамани находилось 570 транспортных средств, со стороны Керчи — 80.

Накануне утром в очередях у Крымского моста скопилось почти две тысячи машин. В 3:15 по московскому времени движение автомобилей через переправу было остановлено. Всю ночь машины стояли в очереди со стороны Тамани, ожидая досмотра перед въездом на переправу. Со стороны Керчи перед пунктом досмотра не было очереди.

Ранее туристы жаловались на огромную пробку при въезде в Крым по мосту.