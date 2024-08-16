«За рулем» перечислил отличия нового Belgee X70 от Geely Atlas Pro

Недавно вышедший на российский рынок кроссовер Belgee X70 отличается от Geely Atlas Pro предыдущего поколения, на основе которого он построен, эмблемами и дизайном колесных дисков. Кроме того, у автомобиля белорусского производства локализован в России и Белоруссии ряд компонентов. Об этом пишет «За рулем».

В частности, на Belgee X70 устанавливаются российские стекла производства фирмы Fuyao, российские же аккумуляторы марки «Аком» или белорусские «Зубр», а также шины производства компании «Белшина». Литые диски поставляет российская фирма «Скад».

При этом Belgee выгодно отличается ценой как от Geely Atlas нового поколения, так и от Geely Atlas Pro, запасы которых еще остались у дилеров. Белорусская машина, которая производится Belgee со сваркой и окраской кузова, дешевле Atlas Pro на 164-194 тыс. рублей.

Ранее стало известно, какие автомобили подорожали и подешевели в России с начала августа.