Появилось видео, как в Кызыле пятеро избивали сотрудника автосервиса

В Кызыле пятеро мужчин избили сотрудника автосервиса. Об этом сообщает Telegram-канал »Тыва. Неофициально» и публикует видеозапись инцидента.

На кадрах видно, что один из нападавших, мужчина с обнаженным торсом, ударил пострадавшего ногой, а стоявший рядом другой повалил на пол и не менее трех раз ударил по голове ногой. Затем к избиению присоединился еще один человек, который наносил удары подручными предметами. Пострадавший убежал за стоящий автомобиль, но и там его продолжили бить.

По данным «Тыва. Неофициально», пострадавший был госпитализирован с травмами, но уже выписан из больницы. Полиция установила автосервис, в котором произошло нападение, и принимает меры к задержанию подозреваемых.

По предварительным данным, пьяная компания пришла в автосервис и предложила сотруднику выпить. После того, как он отказался, мужчину стали избивать, уточняет Telegram-канал Mash Siberia.

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