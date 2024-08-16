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В Щербинке «обочечник» напал на девушку-водителя, которая его не пропустила

В Щербинке водитель «Газели» избил девушку, которая мешала ему ехать по обочине

В Щербинке газелист напал на девушку-водителя из-за того, что она не дала ему проехать по обочине. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Инцидент произошел 15 августа.

«Девушка ехала по Щербинке, за ее машиной двигался водитель на «Газели». Мужчина объезжал пробку по обочине, но девушка создала препятствие и не пропустила нарушителя. Мужчина догнал ее на дороге, подрезал, выбежал из салона и стал угрожать, а девушка распылила перцовый баллончик и уехала», — говорится в сообщении.

По словам пострадавшей, водитель преследовал ее, напал и душил. Девушка обратилась в полицию. Проводится проверка.

До этого стало известно, что житель Перми получил срок за то, что пытался скрыться от сотрудников ГАИ и прокатил на капоте одного из них.

Суд признал пермяка виновным. За применение насилия в отношении представителя власти подсудимого отправили в колонию на два года. Он также лишился своего автомобиля стоимостью 4,8 млн рублей, который был конфискован и обращен в собственность государства.

Также сообщалось, что россиянин из ревности переехал женщину, избил ногами и отправил ее машину в болото. За это он получил два с половиной года колонии.

Ранее стало известно, что гражданин Узбекистана наехал на полицейских на машине и получил срок.

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