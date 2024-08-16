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Подросток едва не сгорел в машине автошколы

В Свердловской области подросток едва не сгорел в учебной машине на автокурсах

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Подросток едва не сгорел заживо в учебной машине в Свердловской области. Об этом сообщает Ural Mash.

«17-летний Игорь пошел на курсы по вождению в Талицкий лесотехнический колледж весной прошлого года. Во время практического занятия в автомобиле лопнул радиатор — в салон полился тосол, парню обожгло руки и ноги. Инструктора рядом не было», — говорится в сообщении.

Компенсацию автошкола платить отказалась. Мать подала иск и отсудила 200 тыс. рублей.

До этого директор департамента механического ремонта «Авилон KIA» Вадим Стрельбицкий заявил, что если долго не менять антифриз в автомобиле, то может произойти перегрев двигателя или замерзнуть система охлаждения.

По его словам, старый или отработанный антифриз теряет свои теплопередающие свойства, что впоследствии может привести к серьезным повреждениям двигателя. Без регулярной замены антифриза появляется высокий риск образования коррозии на деталях системы охлаждения, например, в радиаторе, водяном насосе, блоке цилиндров. Антифриз обычно меняют каждые 2-5 лет.

Ранее россиянам назвали пять «расходников», которые забывают менять автовладельцы.

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