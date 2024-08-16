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В Приморье образовался транспортный коллапс после отключения светофоров

SHOT: массовые случаи ДТП фиксируются в Приморье после отключения светофоров

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Depositphotos

Массовые случаи ДТП фиксируются на дорогах Владивостока и Приморского края после отключения светофоров. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Сколько именно аварий, пока неясно — информацию в ГИБДД не могут передать из-за отсутствия света. Отмечается, что в центре Владивостока 10-балльные пробки.

До этого Telegram-канал «Восток Медиа» сообщил, что во Владивостоке и его пригороде произошло массовое отключение электроэнергии. По его информации, обесточены более двух тысяч жилых домов во Владивостоке.

Помимо Владивостока и его пригорода, отключение электроэнергии затронуло города Артем и Находка.

«Восток Медиа» заявило о замыкании в сети 500кВт на Лучегорской ГРЭС.

По информации издания, регион может остаться без сотовой связи, потому что вышки сотовых операторов оказались обесточены и скоро могут прекратить работу.

Ранее сообщалось, что в очереди к Крымскому мосту со стороны Тамани и Керчи скопилось 1950 машин.

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