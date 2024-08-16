Число комплектаций Lada дешевле 1 млн рублей сократилось до минимума

В модельном ряду «АвтоВАЗа» остались всего три комплектации автомобилей, которые стоят дешевле миллиона рублей. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Дешевле 1 млн рублей стоят две версии седана Lada Granta и базовая комплектация внедорожника Niva Legend.

В прайс-листе на Granta сохранилась версия Standard за 700 тыс. рублей и Classic'24 за 931 тыс. рублей, обе эти комплектации не оснащаются кондиционером. Granta, которая им снабжена, предлагается минимум за 1,01 млн рублей. Все остальные версии Granta, включая лифтбеки и универсалы, стоят дороже 1 млн рублей.

У Lada Niva Legend также осталась версия дешевле миллиона рублей — в начальной комплектации без кондиционера внедорожник предлагается за 981 тыс. рублей.

До этого стало известно, что «АвтоВАЗ» в очередной раз повысил цены на автомобили.

Ранее «АвтоВАЗ» упростил внедорожник Lada Niva Travel.