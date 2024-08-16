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Депутаты Госдумы предложили давать 50%-ные скидки на штраф за неоплаченную парковку

В Госдуму внесен законопроект о скидке в 50% на штрафы за неоплату парковки

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Депутаты фракции «Новые люди» внесли в Госдуму законопроект, который в случае принятия позволит автомобилистам оплачивать со скидкой 50% штрафы за неоплаченную парковку. Об этом сообщает ТАСС.

Законопроектом предлагается внести изменение <…>, предусматривающее распространение льготного периода уплаты административного штрафа с 50% скидкой на административные правонарушения, выразившиеся в несоблюдении порядка внесения платы за размещение транспортных средств на платных городских парковках», — отмечается в пояснительной записке к документу.

Поправку предлагается внести в статью 32.2 КоАП РФ. Предполагается, что оплата со скидкой в 50% будет доступна в первые 20 дней после наложения штрафа. Авторы законопроекта полагают, что эта мера может привести как к снижению бюджетных доходов, так и к увеличению их за счет лучшей собираемости штрафов. Правительство в отзыве на законопроект указало, что он нуждается в существенной доработке.

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