Названы самые надежные автомобили Honda

Технический специалист сервиса «Хонда Ровер Мини на Профсоюзной» Максим Затимов в интервью порталу «Автовзгляд» рассказал, что самым надежным автомобилем бренда Honda является Accord 7-го поколения.

«Выбирая лучшие Honda, на первое место я бы без сомнений поставил Accord седьмого поколения. Далее — не столь далеко от него ушедший автомобиль восьмого поколения. Очень надежные и неприхотливые машины, хотя у моторов K24A есть болячка с задирами на кулачках и валах, но двухлитровые — беспроблемные в высшей степени», — сказал эксперт.

По его словам, ресурс двигателей Accord составляет 500 тыс. километров.

Кроме того, Затимов выделяет Honda Civic MA и MB, машины 97-98 годов, Honda Jazz, Honda HR-V (при правильном обслуживании может проехать до 350 тыс. километров).

До этого стало известно, что Ford Kuga и Kia Rio входят в список машин, которые могут проехать 300 тыс. километров.

Так, Ford Kuga второго поколения с 2,5-литровым атмосферным двигателем зарекомендовал себя как настоящий долгожитель. Мотор не склонен к повышенному расходу масла и хорошо переносит использование 92-го бензина, что делает его экономичным в эксплуатации, сказал эксперт.

Двигатели Kia Rio славятся своей выносливостью и способны преодолеть более 350 тыс. километров при грамотном обслуживании. Для поддержания оптимальной работы мотора рекомендуется менять свечи зажигания каждые 30 тыс. километров.

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