Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам назвали пять автомобилей с ресурсом более 300 тысяч километров

«РГ»: Ford Kuga и Kia Rio способны проехать более 300 тысяч километров

close
100%
Kia

Ford Kuga и Kia Rio входят в список машин, которые могут проехать 300 тыс. километров. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на руководителя отдела оценки колесной техники ГК Альфа-Лизинг Валерия Антюфьева.

Ford Kuga второго поколения с 2,5-литровым атмосферным двигателем зарекомендовал себя как настоящий долгожитель. Мотор не склонен к повышенному расходу масла и хорошо переносит использование 92-го бензина, что делает его экономичным в эксплуатации», — сказал эксперт.

Двигатели Kia Rio славятся своей выносливостью и способны преодолеть более 350 тыс. километров при грамотном обслуживании. Для поддержания оптимальной работы мотора рекомендуется менять свечи зажигания каждые 30 тыс. километров.

Еще одна машина — Renault Logan. Она давно завоевала репутацию выносливой машины. Особенно выделяются версии с силовыми агрегатами 1.4 (75 л.с.) и 1.6 (87 или 84 л.с.). У этих моторов ресурс достигает 400 тыс. километров.

Volkswagen Polo с двигателем 1.6 л (90 и 110 л.с.) заслуженно считаются одним из самых надежных автомобилей в своем сегменте. При адекватной эксплуатации эти двигатели способны пройти 350-400 тыс. километров.

Завершает список Ford Focus II, особенно в версии с двигателем 2.0 MT (145 л.с.). Этот автомобиль по праву считается одним из самых надежных в своем сегменте. Ресурс — более 300 тыс. километров.

До этого стало известно, что основной недостаток подержанного Volkswagen Golf седьмого поколения, который может сказаться на кошельке владельца, — слабое лакокрасочное покрытие кузова.

Так, хетчбэки и универсалы Volkswagen Golf VII поколения, выпускавшиеся с 2012 по 2020 год, отличает хрупкое лакокрасочное покрытие. На металлических деталях быстро появляются сколы и отслоение краски, несмотря на заводскую гарантию сохранности кузова на 12 лет. Кроме того, для модели этого поколения характерны частые поломки приборной панели, климат-контроля и стеклоподъемников. Термостат редко «живет» больше 100 тыс. километров.

Ранее россиянам назвали части автомобиля, которые из-за коррозии первыми превращаются в труху.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами