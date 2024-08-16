Россиянам назвали пять автомобилей с ресурсом более 300 тысяч километров

Ford Kuga и Kia Rio входят в список машин, которые могут проехать 300 тыс. километров. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на руководителя отдела оценки колесной техники ГК Альфа-Лизинг Валерия Антюфьева.

Ford Kuga второго поколения с 2,5-литровым атмосферным двигателем зарекомендовал себя как настоящий долгожитель. Мотор не склонен к повышенному расходу масла и хорошо переносит использование 92-го бензина, что делает его экономичным в эксплуатации», — сказал эксперт.

Двигатели Kia Rio славятся своей выносливостью и способны преодолеть более 350 тыс. километров при грамотном обслуживании. Для поддержания оптимальной работы мотора рекомендуется менять свечи зажигания каждые 30 тыс. километров.

Еще одна машина — Renault Logan. Она давно завоевала репутацию выносливой машины. Особенно выделяются версии с силовыми агрегатами 1.4 (75 л.с.) и 1.6 (87 или 84 л.с.). У этих моторов ресурс достигает 400 тыс. километров.

Volkswagen Polo с двигателем 1.6 л (90 и 110 л.с.) заслуженно считаются одним из самых надежных автомобилей в своем сегменте. При адекватной эксплуатации эти двигатели способны пройти 350-400 тыс. километров.

Завершает список Ford Focus II, особенно в версии с двигателем 2.0 MT (145 л.с.). Этот автомобиль по праву считается одним из самых надежных в своем сегменте. Ресурс — более 300 тыс. километров.

До этого стало известно, что основной недостаток подержанного Volkswagen Golf седьмого поколения, который может сказаться на кошельке владельца, — слабое лакокрасочное покрытие кузова.

Так, хетчбэки и универсалы Volkswagen Golf VII поколения, выпускавшиеся с 2012 по 2020 год, отличает хрупкое лакокрасочное покрытие. На металлических деталях быстро появляются сколы и отслоение краски, несмотря на заводскую гарантию сохранности кузова на 12 лет. Кроме того, для модели этого поколения характерны частые поломки приборной панели, климат-контроля и стеклоподъемников. Термостат редко «живет» больше 100 тыс. километров.

Ранее россиянам назвали части автомобиля, которые из-за коррозии первыми превращаются в труху.