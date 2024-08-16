Ввоз легковых авто из Китая в Приморье вырос в шесть раз

За семь месяцев 2024 года в Приморье из Китая было ввезено 4,4 тыс. автомобилей, что в шесть раз больше, чем за аналогичный период 2023 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Уссурийской таможни.

«4443 автомобиля, ввезенных из Китая физическими лицами для личного пользования, оформили уссурийские таможенники за семь месяцев 2024 года. Это в шесть раз больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Причем почти половина из ввезенных в 2024 году автомобилей — 2137 — оформлено за последние два месяца», — сообщает таможня.

Самыми популярными для ввоза стали модели Changan, Chery и Geely. Это как новые машины, так и подержанные.

До этого стало известно, что среди китайских автомобилей в России самыми экономичными по сумме среднего чека за ремонт и обслуживание в январе – мае 2024 года стали машины марок Haval, Chery и Geely.

«Средние чеки первой тройки китайских марок практически одинаковые — около 7 тысяч рублей. Это можно объяснить активностью данных брендов на российском рынке. То есть объемы продаж Chery, Geely и Haval значительно выросли за последние два года», — пояснила директор Fit Service Татьяна Овчинникова.

Согласно исследованию компании, лидером по числу заездов в сервис по итогам пяти месяцев 2024 года стали автомобили Chery Tiggo, на втором месте — Lifan X60, на третьем — Haval F7. За ними следуют Geely Emgrand EC7 и Geely Coolray.

Ранее сообщалось, что ассоциация дилеров предупредила, что авто из Китая подорожают на 10%.