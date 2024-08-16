Китайские авто вновь подорожают

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» предупредила, что авто из Китая подорожают на 10% из-за проблем с банковскими расчетами между Россией и Китаем. Об этом сообщает газета «Известия».

«С июня 2024 года деньги идут месяц и более, из-за чего платежи «зависают» между двух стран. Мы работали с четырьмя крупными китайскими банками и одним российским. Везде тормозятся платежи. Иногда деньги «висят» месяц-полтора и возвращаются. Другие застревают на два месяца», — рассказал президент РОАД Алексей Подщеколдин.

Он добавил, что российские автодилеры из-за этих проблем не могут оплатить заказы на автомобили и поставки запчастей.

До этого стало известно, сколько «Москвичей» новых моделей было продано за полгода в России.

Топ-менеджер подтвердил, что планы реализовать по итогам 2024 года 27 тыс. «Москвичей» сохраняются.

Ранее стали известны российские цены кроссовера Haval F7 нового поколения.