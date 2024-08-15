Genesis представит внедорожник с поворотными сиденьями

В октябре 2024 года компания Genesis представит новый премиальный внедорожник GV90. Об этом сообщает autohome.com.cn.

Автомобиль будет полностью электрическим и получит батарею емкостью 113 кВт.ч. Машина сможет проехать до 800 км без подзарядки. Модель построят на новой платформе eM. Внешне новинка будет напоминать концепт Genesis Neolun, показанный в марте 2024 года.

В салоне будут установлены четыре индивидуальных сиденья. Передние можно разворачивать против хода. На потолке установлены мониторы.

О технических особенностях автомобиля не сообщается.

До этого стало известно, что Geely объявила о начале продаж седана Preface в России. Автомобиль предлагается по ценам от 3 млн рублей до 3,22 млн рублей.

Geely Preface построен на платформе CMA, созданной в сотрудничестве со шведской Volvo. Трехобъемник оснащается турбомотором 2.0 мощностью 200 л. с. и семиступенчатой роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением.

Длина этой машины составляет 4785 мм, ширина – 1869 мм, а высота – 1469 мм. Расстояние между осями равно 2800 мм. По габаритам Preface попадает в популярный у таксомоторных компаний бизнес-класс.

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