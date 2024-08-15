Ura.ru: террористы в Тобольске планировали взорвать здание ГАИ

В Тобольске незадолго до задержания мужчин, подозреваемых в планировании теракта, между зданиями Госавтоинспекции и гимназии было обнаружено самодельное взрывное устройство. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на собственный источник.

По данным издания, коробку с взрывным устройством нашли 9 августа в 7-м микрорайоне города, где находится местная ГАИ и гимназия имени Н.Д. Лицмана. На месте обнаружения опасного предмета работали полицейские, сотрудники Росгвардии и других спецслужб. Район обнаружения взрывного устройства был оцеплен.

О задержании подозреваемых в подготовке теракта в Тобольске ранее сообщило ранее Следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области. В ведомстве уточнили, что задержанные собирались взорвать административное здание органов внутренних дел. Мужчинам уже предъявлено обвинение, они помещены под стражу.

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