Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Из-за ДТП француз на старинном Peugeot застрял в Хабаровске по пути в Японию

Француз, ехавший на старинном Peugeot в Японию, застрял в Хабаровске из-за ДТП

close
100%
«Amur Mash»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Amur Mash»

Гражданин Франции Ренан Флавиньи решил доехать на старинном Peugeot из Парижа до Японии, но застрял в Хабаровске из-за ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Путешественник на автомобиле Peugeot 104, выпущенном в 1977 году, выехал из Парижа 15 июня. Он купил этот автомобиль около 10 лет назад и решил доказать, что на нем можно путешествовать по миру. Однако в Хабаровске на Воронежской улице в заднюю часть его автомобиля врезался местный житель на Nissan Tiida. На видео с последствиями инцидента видно, что у старинного Peugeot сильно разбит кузов. Повреждения получил и Nissan.

Водителю Nissan Tiida, который помимо старинного Peugeot по касательной задел Honda Civic, потребовалась медицинская помощь, уточняет dvnovosti.ru. Он травмировал голову и руку. Позднее 31-летнего мужчину отпустили из больницы. Другие участники ДТП не пострадали. Французский путешественник заявил, что прервет свой путь.

«Хочу вернуться на свою родину и, скорее всего, буду заниматься автостопом. Очень грустно, проделал путь от самого Парижа, ехал по Монголии до самого Хабаровска, хотел попасть в Японию. Увы, но это конец путешествия», — сказал Флавиньи.

Ранее стало известно, что в Москве более чем на двое суток перекроют Тверскую улицу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами