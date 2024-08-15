Из-за ДТП француз на старинном Peugeot застрял в Хабаровске по пути в Японию

Гражданин Франции Ренан Флавиньи решил доехать на старинном Peugeot из Парижа до Японии, но застрял в Хабаровске из-за ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Путешественник на автомобиле Peugeot 104, выпущенном в 1977 году, выехал из Парижа 15 июня. Он купил этот автомобиль около 10 лет назад и решил доказать, что на нем можно путешествовать по миру. Однако в Хабаровске на Воронежской улице в заднюю часть его автомобиля врезался местный житель на Nissan Tiida. На видео с последствиями инцидента видно, что у старинного Peugeot сильно разбит кузов. Повреждения получил и Nissan.

Водителю Nissan Tiida, который помимо старинного Peugeot по касательной задел Honda Civic, потребовалась медицинская помощь, уточняет dvnovosti.ru. Он травмировал голову и руку. Позднее 31-летнего мужчину отпустили из больницы. Другие участники ДТП не пострадали. Французский путешественник заявил, что прервет свой путь.

«Хочу вернуться на свою родину и, скорее всего, буду заниматься автостопом. Очень грустно, проделал путь от самого Парижа, ехал по Монголии до самого Хабаровска, хотел попасть в Японию. Увы, но это конец путешествия», — сказал Флавиньи.

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