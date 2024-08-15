Стала известна личность поджигателя машины Росгвардии в Москве

Поджигателем служебного автомобиля Росгвардии в Москве оказался 33-летний электромонтер по имени Евгений. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По его данным, мужчина действовал по указанию куратора с Украины через мессенджер Telegram. За поджог Lada Granta росгвардейцев ему пообещали 500 тыс. рублей. Инцидент произошел около 20 часов 14 августа на Нагорной улице. Мужчина зажег салфетки и положил их на капот автомобиля. Также при поджоге он использовал бензин.

До этого стало известно, что злоумышленнику не удалось скрыться, его задержали на месте.

У служебной Lada Granta обгорел капот, на салон пламя распространиться не успело, огонь потушили сами росгвардейцы.

Ранее стало известно, что в Москве более чем на двое суток перекроют Тверскую улицу.