В Москве более чем на двое суток перекроют Тверскую улицу

Участок Тверской улицы в самом центре Москвы будет закрыт для движения автомобилей с вечера 16 августа по раннее утро 19 августа. Об этом сообщается в Telegram-канале «Госавтоинспекция Москвы».

«С 22:00 часов 16 августа до 6:00 часов 19 августа на улице Тверская от Моховой улицы до Тверского бульвара и в Большом Путинковском переулке от улицы Малая Дмитровка до улицы Тверская», — перечислены в сообщении период и места перекрытий.

Закрытие движения автомобилей понадобилось для ремонта дорожного полотна на Тверской улице с перекладкой асфальта. Также с 16 по 19 августа будет ограничено движение автомобилей в переулках, примыкающих к Тверской улице — Большом и Малом Гнездниковском, Брюсовом, Газетном, Леонтьевском, Никитском, Козицком и Глинищевском. В переулках будет организован пропуск местных жителей к местам их проживания.

Госавтоинспекция призвала водителей учитывать вводимые ограничения при планировании поездок.

Ранее на МКАД на востоке Москвы произошла массовая авария.