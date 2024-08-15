В России начались продажи нового бизнес-седана Geely

Китайская компания Geely объявила о начале продаж седана Preface в России. Об этом сообщает пресс-служба бренда. Автомобиль предлагается по ценам от 3 млн рублей до 3,22 млн рублей.

Geely Preface построен на платформе CMA, созданной в сотрудничестве со шведской Volvo. Трехобъемник оснащается турбомотором 2.0 мощностью 200 л. с. и семиступенчатой роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением.

Длина этой машины составляет 4785 мм, ширина – 1869 мм, а высота – 1469 мм. Расстояние между осями равно 2800 мм. По габаритам Preface попадает в популярный у таксомоторных компаний бизнес-класс.

Автомобиль будет доступен в комплектациях Luxury и Flagship. В стандартную версию входят 6 подушек безопасности, подогрев сидений и рулевого колеса, 17-дюймовые легкосплавные колесные диски, светодиодные фары.

В топовой версии предусмотрены 18-дюймовые легкосплавные колесные диски, вентиляция передних сидений, электрорегулировка кресла переднего пассажира в 4 направлениях, аудиосистема с 12 динамиками.

До этого стало известно, что в России новый внедорожник Tank 700 получил одобрение типа транспортного средства (ОТТС) и прошел другие необходимые процедуры перед стартом продаж в октябре.

Tank 700 — рамный внедорожник длиной 5090 мм при колесной базе 3000 мм. Дорожный просвет составляет 245 мм, салон рассчитан на пять человек. Это самая крупная модель китайского бренда на сегодняшний день.

Ранее Nissan распространил фото внедорожника Patrol нового поколения.