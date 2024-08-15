Массовая авария произошла на востоке Москвы

На востоке Москвы столкнулись грузовики и мотоцикл. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На внешней стороне 107-го км МКАД столкнулись два грузовика и мотоцикл. На месте работают оперативные службы города», — говорится в сообщении.

Видео последствий ДТП опубликовал Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО». Судя по кадрам, для проезда свободна только одна полоса. Также видно разорванный контейнер от грузовика и лежащий на боку мотоцикл.

Отмечается, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП затруднено. В ведомстве посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка.

До этого стало известно, что музыкант группы «Квартал» и экс-трубач «Машины времени» Александр Дитковский попал в массовое ДТП в центре российской столицы.

Инцидент произошел под эстакадой в районе Садово-Сухаревской улицы. Как заявил Дитковский, один из автомобилистов отвлекая и спровоцировал массовую аварию. Машина Дитковского повреждена.

По словам музыканта, он не получил травм. О состоянии других участников аварии не сообщается.

Ранее сообщалось, что московские гаишники остановили женщину-водителя с 10 видами наркотиков.