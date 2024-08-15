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В старых автомобилях Ford и Mazda нашли серьезные дефекты

Ford и Mazda призвали не ездить на их старых авто из-за угрозы взрыва подушек

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Depositphotos

Компании Ford и Mazda выступили с обращением к владельцам более 475 тыс. своих старых автомобилей в США, сообщает «Интерфакс». Представители брендов призвали отказаться от поездок на таких машинах из-за дефектных подушек безопасности Takata.

Это касается более 374 тыс. машин Ford, Lincoln и Mercury, выпускавшихся с 2004 по 2014 год, в том числе модели Ranger, Mustang, Ford GT, Fusions, Edge, Milan, MKZ и Zephyr. Кроме того, предупреждение затрагивает почти 83 тыс. автомобилей Mazda, производившихся с 2003 по 2015 год, включая модели CX-7, CX-9, RX-8 и Speed6.

При этом в компаниях заявили, что готовы доставить машины в сервис для замены дефектных подушек на рабочие.

Неисправные подушки безопасности фирмы Takata были выявлены на 100 млн автомобилей. Проблема заключается в газогенераторе подушки безопасности, корпус которого со временем покрывается трещинами. При его взрыве в салон автомобиля попадает множество металлических осколков, которые могут нанести увечья водителю и пассажирам, а также спровоцировать ДТП. Масштабная отзывная кампания привела японскую фирму Takata к банкротству.

С 2009 года в мире было выявлено более 30 смертельных случаев, вызванных дефектными подушками японской фирмы Takata.

Ранее сообщалось, что Bentley отзовет в РФ внедорожники Bentayga из-за бракованного бензонасоса.

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