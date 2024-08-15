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В столице Монголии сделают платным проезд для личного автотранспорта из регионов

В Улан-Баторе обяжут платить за проезд на личном автотранспорте из регионов

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Мария Плотникова/РИА Новости

С 1 сентября 2024 года проезд для личных автомобилей из регионов Монголии в столицу Улан-Батор станет платным. Это решение направлено на снижение дорожных заторов на 5%, пишет ТАСС со ссылкой на мэрию города.

Автовладельцы с региональными номерами будут обязаны оплачивать дорожный сбор при въезде в город. За пребывание в Улан-Баторе до 48 часов плата составит 1 тысячу тугриков (примерно $0,28). Если же поездка затянется более чем на два дня, придется платить по 5 тысяч тугриков (около $1,6) за каждый последующий день.

Власти планируют, что такое нововведение решит многолетнюю проблему пробок, с которой сталкивается столица. Каждый день на улицах Улан-Батора можно увидеть от 16 до 19 тысяч автомобилей из регионов, а в праздничные дни это число возрастает до 38 тысяч.

По оценкам городских властей, введение платного проезда позволит сократить количество машин на 5%, а собранные средства пойдут на содержание и ремонт дорог. Ранее мэр Улан-Батора Хишгээгийн Нямбаатар предлагал ограничить импорт легковых автомобилей и выдачу новых номеров для борьбы с заторами.

Проблема пробок в Улан-Баторе сохраняется на протяжении многих лет из-за роста населения, увеличения числа автомобилей и ошибок при проектировании дорожной инфраструктуры. По статистике, жители города проводят в пробках в среднем по 2,5 часа в день, что в сумме составляет 35 дней в году. В 2024 году упущенные экономические возможности из-за заторов могут достигнуть 10% от ВВП страны.

Ранее был назван способ сэкономить на платных трассах.

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