Появилось видео, как в Петербурге суперливень затопил автобус с пассажирами

В Санкт-Петербурге в результате сильных ливней стало затапливать автобусы с пассажирами внутри. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

«Общественному транспорту тоже пришлось несладко во время аномальных ливней — внутри автобусов разбушевались океаны из грязной воды. Осадки затекают прямо с улицы, поэтому пассажирам приходится поджимать ноги, чтобы не поймать волну», — говорится в публикации.

В частности, суперливень затопил автобус на Парашютной улице — произошедшее сняла на камеру пассажирка. Кадры опубликовал Telegram-канал «True Питер».

До этого сообщалось, что сильные дожди ожидаются на юге европейской России, в Сочи есть риск образования смерча над морем. По словам синоптиков, 14 августа в Краснодарском крае и в Крыму местами пройдут сильные дожди, ветер усилится до 23 м/с, в Крыму — до 25 м/с. Температурные значения в Сочи при этом составят 29-33°С, это соответствует климатической норме середины августа.

Ранее десятки автомобилей россиян утонули в лужах и попали на видео.