Стало известно, когда в России появится Tank 700

В России новый внедорожник Tank 700 получил одобрение типа транспортного средства (ОТТС) и прошел другие необходимые процедуры перед стартом продаж в октябре. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили».

По данным издания, «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» заручился ОТТС на внедорожник Tank с кодовым названием D03, под которым скрывается Tank 700. Одобрение позволяет начать официальные продажи новой модели в РФ.

Tank 700 — рамный внедорожник длиной 5090 мм при колесной базе 3000 мм. Дорожный просвет составляет 245 мм, салон рассчитан на пять человек. Это самая крупная модель китайского бренда на сегодняшний день. В России для Tank 700 будут доступны две силовые установки на выбор — бензиновый мотор и гибрид. В Китае Tank 700 продается в двух комплектациях. Информация о том, с каким оснащением его предложат в России, не раскрывается. В Китае же внедорожник получил трехлитровый V6 на 360 л.с., 163-сильный электромотор, а также девятиступенчатый «автомат».

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