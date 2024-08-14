Названы сроки начала европейских продаж преемника модели Mazda 6

Европейская премьера седана Mazda EZ-6 состоится осенью 2024 года. Об этом сообщает motor1.com. Продажи автомобилей начнутся в 2025 году.

Модель EZ-6 сменила на конвейере выпускавшиеся с 2022 года седаны, хетчбэки и универсалы Mazda 6. Автомобиль создан инженерами Mazda в сотрудничестве со специалистами китайского бренда Changan. Длина кузова составляет 4921 мм, ширина — 1890 мм, а высота — 1485 мм при колесной базе 2985 мм.

В салоне установлена цифровая приборная панель, 14,6-дюймовый экран информационно-развлекательной системы, аудиосистема Sony.

Для китайского рынка предусмотрена гибридная силовая установка, состоящая из 95-сильного бензинового мотора и электродвигателя мощностью 218 л.с. Также есть полностью электрическая версия модели с двигателем мощностью 258 л.с. Какая версия EZ-6 будет предлагаться в России, не сообщается.

До этого стало известно, что продажи нового кроссовера Changan CS75 Plus начнутся в России в конце сентября или в октябре.

Сначала в России появятся переднеприводные версии Changan CS75 Plus. Будет ли полноприводная версия — пока не сообщается.

Длина новинки составляет 4700 мм, кроссовер оснащен турбодвигателем объемом 1,5 л мощностью 178 л.с. (265 Нм), который сочетается с шестиступенчатым «автоматом» Aisin. Привод только передний, максимальная скорость составляет 196 км/ч.

Ранее сообщалось, что за год на содержание китайского седана Changan Alsvin придется потратить 150 тыс. рублей.