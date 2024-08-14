В Москве вандалы украли дорожный знак и попали на видео

В Москве вандалы по неизвестной причине решили украсть дорожные знаки. Об этом сообщает столичный Дептранс в своем Telegram-канале.

«29 июля группа лиц умышленно повредила дорожные знаки по адресу Тихвинская улица, 3к1. С помощью системы видеонаблюдения вандалов нашли», — говорится в публикации.

На кадрах видно, что сначала вандалы расшатывают один знак, вынимают его и уносят в соседний двор. Они попытались проделать со вторым знаком то же самое, но в итоге достать его у мужчин так и не вышло. Теперь им грозит до трех лет тюрьмы за вандализм.

До этого в Новосибирске водитель Mazda протаранил торговые павильоны и дорожные знаки на автобусной остановке, а затем сбежал с места происшествия.

Также в Москве несколько автомобилей, включая такси, столкнулись на МКАД.

Ранее газовый баллон взорвался прямо перед лицом женщины в Ленобласти.