Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве вандалы украли дорожный знак и попали на видео

Появилось видео, как в Москве вандалы украли дорожный знак

В Москве вандалы по неизвестной причине решили украсть дорожные знаки. Об этом сообщает столичный Дептранс в своем Telegram-канале.

«29 июля группа лиц умышленно повредила дорожные знаки по адресу Тихвинская улица, 3к1. С помощью системы видеонаблюдения вандалов нашли», — говорится в публикации.

На кадрах видно, что сначала вандалы расшатывают один знак, вынимают его и уносят в соседний двор. Они попытались проделать со вторым знаком то же самое, но в итоге достать его у мужчин так и не вышло. Теперь им грозит до трех лет тюрьмы за вандализм.

До этого в Новосибирске водитель Mazda протаранил торговые павильоны и дорожные знаки на автобусной остановке, а затем сбежал с места происшествия.

Также в Москве несколько автомобилей, включая такси, столкнулись на МКАД.

Ранее газовый баллон взорвался прямо перед лицом женщины в Ленобласти.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами