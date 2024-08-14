Стало известно, во сколько обходится содержание китайского седана Changan Alsvin

За год владелец китайского седана Changan Alsvin потратит на его обслуживание в среднем 150 тыс. рублей. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Так, каждый километр на Changan Alsvin обойдется в 7,5 рубля. За год получается сумма 150 тыс. рублей, за пять лет — 751,5 тыс. рублей. Цена машины составляет 1,75 млн рублей.

Автомобиль оснащается 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 98 л.с. и пятиступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением.

До этого сообщалось, что министерство промышленности Китая обнародовало информацию о новой версии кроссовера Chery Explore 06. На зарубежных рынках, в том числе в России, этот автомобиль продается под названием Jaecoo J7.

Новая версия кроссовера получила бензиновый турбомотор 2.0 мощностью 254 л.с. и систему полного привода. На переднеприводную версию устанавливается двигатель 1.6, который выдает 197 л.с. На обеих модификациях применяется 7-ступенчатая роботизированная коробка передач.

Ранее на форуме «Армия-2024» показали новый российский внедорожник.