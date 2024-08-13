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Россиянам хотят запретить заправлять авто со скрытыми номерами

Автодор: водителям со скрытыми номерами авто запретят заправляться на М-12

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Sha Dati/Global Look Press

Россиянам, которые ездят на автомобилях со скрытыми номерами, хотят запретить пользоваться заправками на платной трассе М-12. Об этом пишет «Подъем» со ссылкой на »Автодор».

«В настоящее время Государственной думой приняты в первом чтении поправки, предусматривающие ужесточение наказания за нарушение ч.2 статьи 12.2 КоАП в виде лишения водительских прав на срок от одного года до полутора лет <...> Обсуждается возможность отказа в обслуживании пользователей на МФЗ и заправке их транспортных средств со скрытыми ГРЗ», — заявили в компании.

Также в «Автодоре» отметили, что многих законопослушных водителей беспокоит безнаказанность автомобилистов, которые ездят с нечитаемыми номерами.

До этого в Госдуме предложили уведомлять автомобилистов об эвакуации транспорта в СМС за 10 минут до начала процесса. В пояснительной записке указывается, что нынешняя практика эвакуации машины без предупреждения «вызывает стресс у водителей, поскольку отсутствие информации о причинах пропажи транспортного средства создает впечатление о краже автомобиля».

При этом правительство РФ дало отрицательный отзыв на законопроект, пояснив, что его реализация потребует выделения дополнительных бюджетных средств для обеспечения доступа должностных лиц к соответствующим информационным системам.

Ранее Верховный суд обязал компенсировать расходы невиновных водителей на юриста.

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