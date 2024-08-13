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В России появилась новая версия кроссовера Exeed RX

В России стартовали продажи кроссовера Exeed RX с японской АКП Aisin

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Exeed

Китайская компания Exeed представила на российском рынке новую версию кросс-купе RX с классической автоматической коробкой передач. Об этом сообщает пресс-служба Exeed.

Двигатель не изменился. Под капотом безальтернативный 2,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 249 л.с., который, работая в паре с новой восьмиступенчатой коробкой передач японской фирмы Aisin, позволяет Exeed RX разгоняться до 100 км/ч за 8,6 с.

У обновленного RX появились функция массажа водительского кресла и электронно-регулируемая рулевая колонка, позволяющая настраивать руль по высоте и по вылету. Автомобиль новой комплектации доступен с новыми оттенками кузова, цветовым решением интерьера и колесными дисками в другом дизайне.

До этого стало известно, что самый надежный подержанный автомобиль стоимостью до 500 тысяч рублей — это Ford Focus второго поколения.

При этом стоит отдать предпочтение именно комплектации с 1,6-литровым двигателем и механической коробкой передач или гидроавтоматом. Этот силовой агрегат и трансмиссии отличаются высокой надежностью.

Ресурс двигателя таких моделей составляет 300-350 тысяч километров. Ремень газораспределительного механизма необходимо менять не реже чем раз в 150 тысяч километров. Столько же служат подшипники приводов. Стойки стабилизатора передней подвески могут пройти 40–50 тысяч километров, втулки — в два раза дольше.

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