Расширение полиса ОСАГО на Белоруссию сделают платным

Расширить действие полиса ОСАГО на Белоруссию для российского автовладельца можно будет за доплату. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на президента Российского союза страховщиков (РСА) Евгения Уфимцева.

«Договор расширения ОСАГО на Белоруссию будет заключаться по желанию страхователя, то есть покрытие на Белоруссию не будет по умолчанию включаться во все договоры ОСАГО», — сказал Уфимцев.

По его словам, тарифы на дополнение к покрытию установят после принятия законопроекта.

До этого премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами заявил, что правительство подготовило законопроект, который позволит владельцам автомобилей при желании расширить покрытие ОСАГО и на территорию Белоруссии.

Изменения могут вступить в силу уже с 1 октября этого года. По словам Мишустина, в таком случае водителям не придется платить за дополнительную страховку.

Кроме того, сообщалось, что Банк России готов в среднесрочной перспективе пересмотреть подход к ОСАГО, сделав ценообразование свободным — но для этого существует несколько препятствий.

Представитель ЦБ пояснил, что с марта 2024 года начали работать короткие полисы ОСАГО, где предусмотрен свободный тариф — однако, по мнению ЦБ, переносить эту практику на годовые полисы преждевременно. Отмечается, что отсутствие жалоб на такую практику станет большим аргументом для введения свободного ценообразования.

Ранее в Госдуму внесли закон об увеличении до 45 дней срока ремонта авто по ОСАГО.