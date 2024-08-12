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Власти РФ хотят расширить действие ОСАГО на Белоруссию с 1 октября

Мишустин: РФ хочет расширить территорию действия ОСАГО на Белоруссию с 1 октября

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Правительство России подготовило законопроект, который позволит расширить территорию действия ОСАГО на Белоруссию. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещаниии с вице-премьерами.

«Очередной этап такой работы [по углублению российско-белорусской интеграции] — это развитие функциональности обязательного страхования автогражданской ответственности. Правительство подготовило законопроект, который позволит владельцам автомобилей при желании расширить покрытие ОСАГО и на территорию Белоруссии», — сообщил премьер.

Изменения могут вступить в силу уже с 1 октября этого года. По словам Мишустина, в таком случае водителям не придется платить за дополнительную страховку.

До этого сообщалось, что Банк России готов в среднесрочной перспективе пересмотреть подход к ОСАГО, сделав ценообразование свободным — но для этого существует несколько препятствий.

Представитель ЦБ пояснил, что с марта 2024 года начали работать короткие полисы ОСАГО, где предусмотрен свободный тариф — однако, по мнению ЦБ, переносить эту практику на годовые полисы преждевременно. Отмечается, что отсутствие жалоб на такую практику станет большим аргументом для введения свободного ценообразования.

В июле президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому ОСАГО будет исключен из числа документов, обязательных при регистрации автомобилей. Это произойдет с 1 марта 2025 года. Принятое нововведение касается как первичной постановки транспорта на учет, так и смены его собственника.

Ранее бывший завод Volkswagen начал выпуск авто в Калуге.

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