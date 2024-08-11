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На МКАД произошло массовое ДТП с такси

На западе Москвы произошло массовое ДТП на МКАД

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«ДТП и ЧП МОСКВА и МО»' class="item-image" >
Телеграм-канал «ДТП и ЧП МОСКВА и МО»

На Московской кольцевой автодороге столкнулись несколько автомобилей, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«На внутренней стороне 49 км МКАД (в районе съезда №49) столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города», — отмечается в сообщении.

В Дептрансе предупредили водителей о затруднении движения в районе места аварии и призвали искать пути объезда. По данным сервиса «Яндекс.Карты» на 13:40 мск, длина пробки достигает 4,5 км. ДТП произошло в среднем и правом ряду.

На видео с последствиями аварии, опубликованном Telegram-каналом «ДТП и ЧП Москва и МО», видны хетчбэк и седан, стоящие у правой обочины, и такси с разбитой передней частью, которое остановилось на левой стороне проезжей части. Рядом находятся служебные автомобили ДПС и скорой помощи.

Ранее в Новосибирске водитель Mazda разгромил торговые павильоны.

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