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В Китае выпустят новую версию внедорожника Tank 400

В Китае внедорожник Tank 400 оснастят дизельным двигателем

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Tank

Китайский автобренд Tank выпустит новую версию внедорожника 400 с дизельным двигателем. Об этом сообщает carnewschina.com.

Модель получит турбодизель объемом 2,4 литра мощностью 186 л.с. Не исключено, что это тот же двигатель. Публичный дебют дизельного Tank 400 может состояться в конце августа на автосалоне в Чэнду, а в продаже модель должна появиться до конца года. Ожидается, что автомобили с дизельными моторами отправятся на экспорт.

Сейчас Tank 400 выпускается с гибридной силовой установкой, которая ранее появилась на Tank 500 Hi4-T. Бензиновый турбомотор 2.0 развивает 252 л.с. и выдает 380 Нм крутящего момента. С ним агрегатирована 9-ступенчатая автоматическая коробка передач и электродвигатель. В наличии понижающая передача. Суммарная мощность силовой установки составляет 408 л.с. Тяговый аккумулятор позволяет проехать 105 км только на электричестве.

Tank 400 — внедорожник с рамной конструкцией и дорожным просветом 224 мм. Длина автомобиля составляет 4985 мм при колесной базе 2850 мм. Углы въезда и съезда — 33 и 30 градусов.

Ранее сообщалось, что Mitsubishi завершит выпуск модели Space Star в конце 2024 года.

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