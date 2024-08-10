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Названы главные минусы китайского лифтбэка Zeekr 001

Автоэксперт Виноградов: у лифтбэка Zeekr 001 реальный запас хода меньше заявленного

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Zeekr

Автоэксперт журнала «За рулем» Александр Виноградов протестировал китайский лифтбэк Zeekr 001 и рассказал о минусах автомобиля.

По его словам, Zeekr 001 — полноприводный лифтбэк с электромоторами суммарной мощностью 544 л.с. Машина оборудована батареей емкостью 100 кВт.ч.

«Без сбоев в столь технологичном автомобиле не обошлось. Если коснуться кнопки на дверной ручке, то дверь услужливо откроется сама. В случае препятствия на ее пути дверь открываться не должна, чтобы не ударить соседний автомобиль, стену или стоящего рядом человека. Но как только я нажал на кнопку, как тут же получил удар дверью», — предупредил эксперт.

Кроме того, на одном заряде аккумулятора автомобиль может проехать около 500 км, а не 616 км, как заявлено в технических характеристиках.

Также эксперт указал на высокую стоимость автомобиля. Машины 2023 года предлагаются в России по цене от 5,3 млн рублей. А если покупателю хочется обновленный Zeekr 001 2024 года выпуска, то такая машина стоит уже 7 млн рублей.

До этого китайские автодилеры бренда Zeekr получили официальное письмо, в котором говорится о полном запрете продаж премиальных «серых» автомобилей. Также выяснилось, что производитель будет блокировать мультимедийную систему машин, произведенных после 15 июля и работающих за пределами Китая. При этом машины, которые сейчас продаются в РФ, могут подорожать на суммы от 400 тыс. рублей до 1 млн рублей.

Zeekr является китайской маркой электромобилей премиум-сегмента, подразделением компании Geely. Производство электромобилей Zeekr началось в октябре 2021 года. На российском рынке автомобили появились в 2023 году. Это кроссовер Zeekr X, спортивный автомобиль Zeekr 001 и минивэн Zeekr 009.

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