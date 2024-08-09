Стало известно, что жесткого ДТП на МКАД с шестью авто можно было избежать

Наличие технологического разрыва на МКАД, через который 9 августа на встречку вылетел Mitsubishi Pajero, оправдано, но неясно, почему там не стояла ловушка, которая бы снизила удар. Таким вопросом в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» задался вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

По его словам, в разрыве отбойников можно было поставить специальные наполненные водой пластиковые баки.

«Здесь технологий может быть миллион, и машина просто не вылетела бы на встречную полосу. Уткнулась бы в этот бак и все! Да, получила бы, наверное, еще удар сзади, но и то не факт», — сказал Шапарин.

Также автоэксперт обратил внимание на наличие колейности на дороге. Он отмечает, что мягкая подвеска Pajero могла не справиться с высокой скоростью.

«Совершенно понятно, что колея на МКАДе есть. Ее просто визуально видно, что автомобиль с такой подвеской просто вылетает на встречную полосу движения» — пояснил эксперт.

Шапарин напомнил, что аналогичная авария произошла с блогером Эдвардом Билом, который не справился с управлением в том числе из-за «жуткой колеи». По словам автоэксперта, сильная колейность появляется на дорогах из-за низкого качества дорожного строительства.

Авария с Mitsubishi Pajero произошла сегодня утром на западе МКАД в районе съезда № 54А. Водитель внедорожника пересек несколько полос, выехал на встречную и врезался в несколько автомобилей. Водительница одной из машин получила травмы, несовместимые с жизнью. Сам японский джип перевернулся и задымился. О том, почему произошло редчайшее лобовое ДТП на МКАД, читайте в нашем материале.

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