Стало известно о риске коррупции в ГИБДД из-за закона об опасном вождении

Новый закон об опасном вождении имеет целый ряд недостатков. Об этом порталу Quto.ru рассказали автоэксперты. Издание напомнило, что во время осенней сессии Госдума рассмотрит поправки в КоАП, которые могут ввести наказания за опасное вождение.

По словам автоэкспертов, принятие нового закона без четко прописанных норм приведет к росту коррупции.

«Мы остаемся один на один с человеком, который зачастую хочет заработать денег на дороге. Мы видим, что коррупция по уголовным делам, возбуждаемым в ГИБДД, никуда не делась», — заявил вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

Глава объединения «МотоРоссия» Андрей Иванов согласился с этой точкой зрения, отметив, что под новый закон попадает почти любое передвижение на мотоциклах. Он выразил опасение, что следить за такими нарушениями ПДД поручат искусственному интеллекту.

«Здесь нужно, чтобы обязательно был человеческий контроль каждого правонарушения. Каждый случай обязательно должен проверяться живым человеком», — отметил Иванов.

До этого сообщалось, что Госдума осенью рассмотрит законопроект, предусматривающий введение штрафов за опасное вождение. Если закон будет принят, он вступит в силу с 2025 года. Опасное вождение включает невыполнение требований уступить дорогу автомобилю с преимущественным правом, перестроение в условиях интенсивного движения при заполненных полосах, а также несоблюдение безопасной дистанции и бокового интервала. Штраф за первое нарушение составит от трех до пяти тыс. рублей. При повторном нарушении возможно лишение прав на срок от одного до трех месяцев.

По словам авторов инициативы, до 80% дорожно-транспортных происшествий происходят из-за агрессивного вождения.

Ранее стало известно, когда и где пройдут общественные слушания по повышению утильсбора на авто.