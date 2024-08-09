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Названы плюсы и минусы белорусского кроссовера Belgee X70

Автоэксперт Милешкин: у кроссовера Belgee X70 большой расход топлива на трассе

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Belgee

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Кирилл Милешкин протестировал белорусский кроссовер Belgee X70 и рассказал о его плюсах и минусах.

Belgee X70 — это копия китайского автомобиля Geely Atlas Pro. От оригинала внешне он отличается только шильдиками и колесными дисками. По технике и салону – полная копия. Сборка ведется по полному циклу, со сваркой и окраской кузовов в Белоруссии.

По словам Милешкина, полноприводная версия автомобиля с «мягкой» гибридной надстройкой бодро разгоняется и ощутимо помогает при торможении рекуперацией. В городе такая система помогает экономить топливо, но на трассе Х70 потребляет более 10 л бензина на 100 км пути. И это с работающим круиз-контролем.

Эксперт также отметил хорошую шумоизоляцию и управляемость машины. Китайские покрышки Giti Comfort F50, по его мнению, отличаются повышенным уровнем шума.

До этого Милешкин заявил, что в России можно найти новые Subaru Outback с гарантией, однако с момента дебюта на отечественном рынке автомобиль подорожал с 4 млн рублей до 7 млн рублей.

По его словам, Outback — это внедорожный универсал, который своими габаритами удовлетворит потребности большой семьи. Автомобиль оснащается 2,5-литровым «атмосферником» на 188 л.с. Милешкин добавил, что машина также предлагает почти идеальное взаимодействие двигателя и вариатора, чего зачастую не могут обеспечить китайские авто. Также автоэксперт высоко оценил тормозную систему Subaru и хорошую реакцию на поворот руля.

Ранее сообщалось, что в России Jaecoo запустит продажи нового кроссовера J5 в 2025 году.

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