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Стала известна причина редчайшего встречного ДТП на МКАД

Прокуратура Москвы: водитель не справился с управлением и устроил ДТП на МКАД

Лобовое столкновение автомобилей на 53-м километре МКАД в Москве произошло из-за того, что водитель одной из машин не справился с управлением. Об этом сообщает Telegram-канал Прокуратуры Москвы. Такие ДТП на МКАДе происходят редко.

«По предварительным данным, водитель автомобиля «Мицубиси», следуя по внешней стороне МКАД, не справился с управлением, врезался в бетонное ограждение, разделяющее транспортные потоки, выехал на встречную полосу, где столкнулся еще с несколькими автомобилями», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Прокуратура контролирует установление обстоятельств ДТП.

Авария произошла сегодня утром на западе МКАД. в районе съезда № 54А. На месте работают оперативные службы города. Движение в районе ДТП затруднено. В Дептрансе столицы посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка дороги.

До этого стало известно, что сын экс-хоккеиста «Ак Барса» Андрея Мухачева попал в реанимацию после того, как перевернулся на квадроцикле.

Все случилось 6 августа в подмосковном Дмитрове. Парень не справился с управлением и перевернулся на квадроцикле. Его госпитализировали и диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, перелом ребер, ушиб легких и других органов.

Сын Мухачева также занимается хоккеем и играл за московских «Белых Медведей».

Ранее в МВД раскрыли подробности ДТП с автобусом и грузовиком в Краснодаре.

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