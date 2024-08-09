Россиянам рассказали о маркетинговых уловках, которые приводят к поломке китайского авто

Маркетинговые рекомендации китайских автобрендов могут привести к поломке автомобиля. Об этом сообщает «Автопилот» (входит в структуру «Коммерсантъ»). Так, продавцы рекомендуют заливать в турбированные моторы низкооктановый бензин АИ-92, который для них не подходит.

«Давление в моторе настолько велико, что смесь может сдетонировать еще до момента, как поршень минует верхнюю точку. О низкооктановом нестабильном топливе надо забыть навсегда, хотя производитель зачем-то пишет в руководстве пользователя АИ-92 min. Это и есть опасная маркетинговая уловка, призванная привлечь покупателей, но существенно снижающая срок службы мотора», — говорится в сообщении.

Кроме того, автопроизводители пишут, что можно менять масло на 15 тыс. пробега. Однако уже через полгода или семь тысяч км пробега — в зависимости от того, что наступит раньше, в масле появляется осадок, и оно теряет замечательные свойства. Для моторов с непосредственным впрыском интервал замены масла должен составлять 5-7 тыс. километров.

Большинство производителей автомобилей называют свои бесступенчатые трансмиссии «необслуживаемыми». Но из-за появления в масле стружки от работающих механизмов, загрязняется гидроблок, клапан и трансмиссия работает на износ. Поэтому масло надо менять чаще, чем пишут автопроизводители. Оптимально — через каждый 60 тыс. километров.

До этого автоэксперт Михаил Колодочкин сообщил, что если масло ушло из двигателя, то внутри возникает сильное трение механизмов, увеличивается износ силового агрегата. До серьезных проблем автомобиль проедет примерно 70 или 100 км. В оптимальных условиях это может быть 200 км, а потом силовой агрегат перегреется и его заклинит.

По словам автоэксперта, в мире не существует двигателя внутреннего сгорания, который способен работать без масла. При этом некоторые производители присадок предлагают купить составы, которые позволяют мотору функционировать без смазки, однако эти утверждения более чем сомнительны.

Ранее сообщалось, что самым популярным подержанным авто у россиян в июле стал Kia Rio.