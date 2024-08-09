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Госдума рассмотрит законопроект о штрафах за опасное вождение

«Известия»: в РФ со следующего года могут начать штрафовать за опасное вождение

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«Газета.Ru»

Госдума осенью рассмотрит законопроект, предусматривающий введение штрафов за опасное вождение. Если закон будет принят, он вступит в силу с 2025 года, сообщает газета «Известия».

Опасное вождение включает невыполнение требований уступить дорогу автомобилю с преимущественным правом, перестроение в условиях интенсивного движения при заполненных полосах, а также несоблюдение безопасной дистанции и бокового интервала. Штраф за первое нарушение составит от трех до пяти тыс. рублей. При повторном нарушении возможно лишение прав на срок от одного до трех месяцев.

Согласно пояснительной записке, изменения в правилах дорожного движения, касающиеся опасного вождения, были введены еще в 2016 году. В документе подчеркивается, что до 80% дорожно-транспортных происшествий происходят из-за агрессивного вождения.

В мае этого года правительство дало положительное заключение на законопроект, предложив учесть ряд замечаний. В частности, в документе не прописаны полномочия сотрудников ГАИ по рассмотрению дел о таких нарушениях. Также кабмин отметил, что реализация законопроекта не должна приводить к увеличению численности штата и дополнительных затрат из государственного бюджета.

Ранее депутаты предложили штрафовать скрывшихся с места ДТП водителей.

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