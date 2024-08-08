Россияне рассказали, готовы ли они купить авто до роста утильсбора

Большинство россиян не собираются покупать автомобиль до повышения утилизационного сбора. Это следует из исследования Quto.ru и портала «Автовзгляд», в котором приняли участие 2,2 тыс. человек.

Так, 1,4 тыс. респондентов решили, что они не будут торопиться с покупкой авто, несмотря на повышение утильсбора. Исследование показало, что среди опасающихся подорожания машин россиян, 228 опрошенных уже начали поиски новой «легковушки», а 184 — задумались о покупке. Еще 422 респондентов заявили, что никогда слышали о грядущем росте утильсбора.

До этого Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) направила в правительство предложение отложить индексацию утилизационного сбора на машины на пять лет.

Увеличение утильсбора сопряжено с рядом серьезных рисков для отрасли, отмечает организация. В Ассоциации напомнили, что за последние 2,5 года «легковушки» в России подорожали в два раза. Ожидается, что столько же машины прибавят в цене к 2030 году. С учетом роста утильсбора покупку авто смогут позволить себе до 5-7% россиян, а продажи новых машин составят не более 600 тыс. шт., что «сделает неактуальным развитие новых производств запасных частей и автомобилей», подчеркивает РОАД.

Ранее Ассоциация дилеров Lada обратилась в правительство с просьбой повысить утильсбор на авто.